Arka Sıradakiler'in Yadigar'ından 'dolandırıcılık' davası

Bir dönem izlenme rekorları kıran ‘Arka Sıradakiler’ dizisinde ‘Yadigâr’ karakterini canlandıran Temmuz Karikutal’a sattığı daireyi teslim etmeyen müteahhit hakkında dolandırıcılık suçlaması ile dava açıldı. 10 yıla kadar hapis istemi ile açılan dava dosyasına göre, Karikutal’a satılan daire bir başka kişiye daha satılmış.

TEMMUZ Karikutal (32), 2017 yılı Temmuz ayında Esenyurt’ta konut projeleri geliştiren Uçarlar Yapı Gayrimenkul Geliştirme Ve İnşaat Limited Şirketi ile sözleşme imzaladı. Karikutal, kaba inşaatı yüzde 90 biten projeden 158 bin lira bedelle 1+1 büyüklüğünde bir daire satın aldı. Karikutal sözleşmesini imzaladıktan iki gün sonra ödemesini banka yolu ile yaptı.

Tarafların anlaşmasına göre dairenin teslimi Ocak 2018’de yapılacaktı. Ancak, anılan süreçte teslimat yapılmadı. Daire sahipleri, projede bir ilerleme olmadığını görünce harekete geçti. Aralarında, memur, emekli ve sanatçıların da olduğu çok sayıda kişi şirket yetkililerine ulaşmaya çalıştı.

Aynı daire iki kişiye satıldı

Ancak teslim tarihinin üzerinden aylar geçmesine karşın herhangi bir gelişme olmadı. Temmuz Karikutal’ın yanı sıra çok sayıda kişi, Uçarlar Yapı ve şirket sahibi Metin Uçar (48) hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Karikutal’ın savcılık başvurusu sonrası şirket sahibi Metin Uçar hakkında ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlaması ile dava açıldı.Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Gökhan Sayın'ın hazırladığı 26 Aralık tarihli iddianameye göre, Karikutal’a satılan daire soruşturma kapsamında dinlenen S. M. isimli kişiye de satıldı. 3 yıldan 10 yıla hapis istemi ile açılan dava Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

"Asıl mağdur benim"

Hakkında dava açılan Uçar Yapı'nın sahibi Metin Uçar ise, olumsuz piyasa koşullarına işaret ederek, başka bir firma nedeni ile sıkıntıya düştüklerini açıklamıştı. Uçar, "Aynı dairenin farklı kişilere satışı söz konusu değil. Öyle bir şey varsa da düzeltilir. Ortada bir mağdur varsa o da benim" demişti.