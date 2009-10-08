‘Arka koltukta eşofmanlıydılar’

Erzurum’da merkeze alınan eski Vali Sami Bulut ile Ak Partili İl Genel Meclisi Başkanı, avukat Selcan Karagöl’ün; ormanda araç içinde uygunsuz durumda yakalandıkları yönündeki iddialara ilişkin araştırma sürerken, Erzurum Emniyet Müdürü Yusuf Çalkavur Ankara’ya çağrıldı. Çalkavur, İçişleri Bakanı Beşir Atalay’a skandala ilişkin bilgi verdi.Edinilen bilgiye göre Çalkavur, Atalay’a Bulut ile Karagöl’ün, eşofmanlı oldukları halde Karagöl’ün aracının arka koltuğunda birlikte oturur halde görüldüklerini anlattı. Olayla ilgili ihbarın polise saat 23.55’te geldiğini anlatan Çalkavur, polisin aracın yanına gelmesi sırasında Karagöl’ün eşofmanın kapüşonunu başına örttüğünün görüldüğünü de söyledi. Çalkavur, olayın ardından Bulut’un kendisini aramadığını söyledi. Çalkavur, olayın yaşandığı yerin karayolundan 3 kilometre kadar içeride, ormanlık bir alan olduğuna da dikkati çekti.Olayın ardından Bulut gibi merkeze alındığı iddiaları gündeme gelen Çalkavur, görüşmenin ardından Erzurum’a görevinin başına geri döndü. Olayın kamuoyuna yansıdığı günlerde, Bulut ile Çalkavur arasında sorun olduğu öne sürülmüştü. İkili arasındaki sorunun polislere verilecek taltif ve takdirnameler konusunda yaşandığı ifade edilirken, Vali Bulut, yaptığı açıklamada olayın kendisine yönelik bir komplo olduğunu iddia etmişti.İçişleri Bakanlığı olayın kamuoyuna yansımasının ardından Bulut’un merkeze alınması için acil kararname hazırlamıştı. Bakanlar Kurulu’nda imzaya açılan kararnameyle merkeze çekilen Bulut’un yerine Niğde Valisi Sebahattin Öztürk getirilmişti. Bu arada, mülkiye başmüfettişleri, inceleme yapmak amacıyla Erzurum’a gitti. Olayda suç unsuru tespit edilmesi halinde adı geçenler hakkında özel rapor hazırlanacak.