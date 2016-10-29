Arka koltukta emniyet kemeri takmayana 92 lira ceza

İçişleri Bakanlığı'nca, valiliklere gönderilen genelgeyle ticari taksiler dahil, otomobillerde arka koltuklarda oturanların da emniyet kemeri takma zorunluluğuhatırlatılarak, denetimlerin arttırılması talimatı verildi. Karayolları Trafik Kanunu'na göre, emniyet kemeri takmayanlara 92 lira para cezası, sürücülere ise 15 ceza puanı veriliyor.

İçişleri Bakanlığı'ndan valiliklere gönderilen genelgede, alınan tedbirler sonucunda ölümlü trafik kazalarının bu yıl bir önceki yıla oranla yüzde 9,8 azaldığı vurgulandı. Ölümlü trafik kazası oranının, 2020'ye kadar yüzde 50 civarında azaltılması için yeni stratejiler belirlendiği bildirilen genelgede, daha sıkı denetimlerin uygulamaya konulacağı kaydedildi. Genelgede, emniyet kemeri kullanımının, trafik kazalarında hayat kurtaran önemli bir faktör olduğuna ve ölüm ve yaralanmaları yüzde 75 oranında azalttığına işaret edildi.

Sürücülerin ve yolcuların, kaza anında araç dışına savrularak, baş ve bedenlerin aracın değişik aksamlarına çarpması sonucu beyin travması geçirdikleri, devrilen araçların altında kaldıkları, hayat boyu engelli kalacak şekilde yaralandıkları veya hayatlarını kaybettikleri belirtilen açıklamada, emniyet kemerinin alışkanlık haline getirilmesinin önemine dikkat çekildi.

'TAKSİ ŞOFÖRLERİ KEMER TAKARAK ÖRNEK OLMALI'

Ticari taksiler dahil tüm otomobillerde bütün koltuklarda oturanların emniyet kemeri takmasının zorunlu olduğunun altı çizilen genelgede, araç hareket etmeden önce taksi şoförünün emniyet kemerini takarak, yolculara örnek olması ve kemer takmaları konusunda yolcuyu uyarması gerektiği belirtildi.

Bu konuda hazırlanan çıkartmaların çoğaltılarak, yolcuların görebileceği şekilde koltuğa yapıştırılması, trafik polisinin de emniyet kemeri konusunda taksi, sürücü ve yolcuların üzerinde titizlikle denetimlerde bulunması istendi.

ŞEHİRLERARASI OTOBÜS YOLCULARI DA ZORUNLU

Şehirlerarası otobüs yolcularının da emniyet kemeri takma zorunluluğu bulunduğu vurgulanan genelgede, araç hareket etmeden önce sürücü veya muavin tarafından yolcuların emniyet kemeri takması gerektiği konusunda görsel ve işitsel yöntemlerle tüm yolcuların uyarılması istendi. Genelgede, trafik polisi ile jandarmanın bu konuya yönelik denetimlerinin artırılması talimatı verildi. Karayolları Trafik Kanunu'na göre, emniyet kemeri bulundurulması zorunlu olan araçlarda, emniyet kemeri bulundurmamanın ve kullanmamanın cezası, 2016 için 92 lira olarak uygulanıyor, sürücülere de 15 ceza puanı veriliyor.