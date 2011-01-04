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Yaşam

Arka koltukta doğum

Çiğdem Şahinkaya’nın (25) önceki gece 03.30 sıralarında doğum sancıları başladı...

04 Ocak 2011 02:00

T24 - Adapazarı’na 15 kilometre uzaklıkta bulunan yeni yerleşim bölgesi Korucuk Mahallesi’nde yaşayan ve 3’üncü çocuğuna hamile olan Çiğdem Şahinkaya’nın (25) önceki gece 03.30 sıralarında doğum sancıları başladı.
 

Hasan Şahinkaya (25), yanlarına bir komşularını alarak eşini otomobille Sakarya Doğum ve Çocuk Bakımevi’ne getirmek üzere yola çıktı.

112 Acil bile yetişemedi Çiğdem Şahinkaya’nın sancıları otomobilde arttı ve doğumun başlaması üzerine eşi otomobili yolda durdurarak 112 Acil’den yardım istedi.


Ambulans gelinceye kadar Şahinkaya bebeğini otomobilde dünyaya getirdi.


Birkaç dakika sonra gelen acil tıp teknisyenleri, dünyaya gelen erkek bebeğin kordonunu kestikten sonra anne ve bebeği ambulansa alıp Sakarya Doğum ve Çocuk Bakımevi’ne getirdi. Anne ve bebeğin sağlık durumu iyi.


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