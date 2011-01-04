Arka koltukta doğum

T24

Hasan Şahinkaya (25), yanlarına bir komşularını alarak eşini otomobille Sakarya Doğum ve Çocuk Bakımevi’ne getirmek üzere yola çıktı.112 Acil bile yetişemedi Çiğdem Şahinkaya’nın sancıları otomobilde arttı ve doğumun başlaması üzerine eşi otomobili yolda durdurarak 112 Acil’den yardım istedi.Ambulans gelinceye kadar Şahinkaya bebeğini otomobilde dünyaya getirdi.Birkaç dakika sonra gelen acil tıp teknisyenleri, dünyaya gelen erkek bebeğin kordonunu kestikten sonra anne ve bebeği ambulansa alıp Sakarya Doğum ve Çocuk Bakımevi’ne getirdi. Anne ve bebeğin sağlık durumu iyi.