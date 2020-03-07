Arka camında 'dikkat acemi şoför' yazılı araç zincirleme kazaya karıştı!

İstanbul Başakşehir'de üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana gelirken, araçlardan birininarka camındaki 'Dikkat acemi şoför' yazısı dikkat çekti.



Akşam saat 22.00 sıralarında TEM otoyolu Başakşehir mevkiinde meydana gelen kazada, edinilen bilgiye göre, Mahmutbey gişeleri istikametinde seyreden üç araç henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak zincirleme kazaya karıştı.



Kaza sonrası olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak diğer araçların kontrollü geçmesini sağladı. Meydana gelen zincirleme trafik kazasında araçlarda bulunan iki kişi yaralandı.



Kazaya karışan bir aracın arka camında bulunan 'Dikkat acemi şoför' yazdığı görüldü. (İHA)