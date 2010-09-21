Arka bahçesinden tarih fışkırıyor!

T24- Zonguldaklı çiftçi Nizamettin Oral’ın evinin bahçesindeki serayı genişletmek isterken bulduğu mozaik, adım adım tarihi bir villayı günışığına çıkardı. 2.5 yıl önce başlayan kazı ilerledikçe tüm görkemiyle ortaya çıkan yeni mozaikler ve villa görenleri büyülüyor.





Zonguldak Kültür ve Turizm Müdürü Zekai Kasap, “2008’de bulunan mozaikte Trakya Kralı Lykurgos’un asma dalları içinde tanrısal içkiyi temsil eden kadın kılığındaki Ambrossia’ya saldırı sahnesi tasvir edilmişti. Bu yılki çalışmalarda duvarındaki freskleri kısmen korunmuş, zemini harç ile kaplı bir oda daha bulundu. Yine bu alanın kuzeyinde üç odayla bağlantılı ve yaklaşık 30 metre uzunluğunda bir su kanalı ile mozaik taban bulundu. Çok az kısmı açılan alandaki mozaik sahnelerinde küçük çerçeve bordürle işlenmiş av sahneleri ve hayvan figürleri yer alıyor” dedi.



Koruma altında



Bahçesinden M.S. 3. yüzyıla ait villa çıkan çiftçi Nizamettin Oral, Zonguldak’ın Çaycuma İlçesi’ne bağlı Kadıoğlu Köyü’nde yaşıyor.





Oral, 2008’in Ocak ayında evinin bahçesindeki serayı güçlendirmek için kazı yaparken, tarihi bir mozaik buldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından koruma altına alınan mozaiğin çevresinde, aynı yılın yaz ayında kazı çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmalarda, üzüm salkımları arasında oturan kadını elindeki hançerle öldürmek isteyen bir erkek figürünü tasvir eden mozaiğin bulunduğu alan genişletildi. Geçen yaz ve bu yaz da Ereğli Müze Müdürlüğü tarafından sürdürülen kazı çalışmalarında, Roma dönemine ait bir yerleşim yerinin odalarına rastlandı. Zemini desen ve figürlerle işlemeli odaların bir villaya ait olduğu belirtiliyor.



