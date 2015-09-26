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Spor

"Arjen Robben Fenerbahçe'ye dava açmaya hazırlanıyor"

Fenerbahçe'nin Yandex reklamında Robben'in isminin geçtiği bir slogan kullanılmıştı

26 Eylül 2015 16:18

Bayern Münih'in Hollandalı yıldızı Arjen Robben'in, Fenerbahçe'nin Yandex reklamında ismini izinsiz kullandığı gerekçesiyle dava açtığı iddia edildi.

Sarı lacivertlilerin golcü oyuncusu Robin van Persie'nin de oynadığı reklamda, 'Bikini yaz Robben gelsin' sloganı kullanılmıştı.

TRT Spor’un haberine göre, Arjen Robben, isminin reklamlarda izinsiz kullanıldığı için dava açmaya karar verdi. Fenerbahçe'ye telif hakkı ihlali nedeniyle dava açacağı belirtilen Robben’in ne kadar tazminat talep edeceği ise belirtilmedi.

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