Arjantinli savcının şüpheli ölümünde yeni iddia



Savcı Alberto Nisman'ın ölümünü soruşturan müfettiş Viviana Fein, savcının evinde Devlet Başkanı Cristina Fernandez de Kirchner hakkında bir yakalama emri bulunduğunu açıkladı. Geçen yılın haziran ayında oluşturulduğu belirtilen 26 sayfalık yakalama emrinin henüz taslak halinde olduğu belirtildi. Fein, savcı Nisman'ın yakalama emrini soruşturma dosyasına eklemediğine dikkat çekti. Savcı ölü bulunmasaydı parlamentoda ifade verecekti.

Savcı Nisman, 1994'te Yahudi Kültür Merkezi'ne düzenlenen saldırıyı soruşturuyordu. Nisman, devletin üst düzey yetkililerinin 85 kişinin öldüğü saldırının üstünü kapatmak için girişimlerde bulunduğu iddiasını ortaya atmış, halen görev başındaki Devlet Başkanı Kirchner'i de suçlamıştı.

Savcı Nisman'ın evinde ölü bulunması suçlama ve iddialara neden oldu. Devlet Başkanı Kirchner, Nisman'ın intihar etmiş olabileceğine inanmadığını açıklamış, şüpheli ölümden "bazı çevreleri" sorumlu tutmuştu. Kirchner'in hükümete zarar vermek istediğini öne sürdüğü "çevrelerin" iç istihbaratın eski mensuplarından oluştuğu ileri sürülmüştü.