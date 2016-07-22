Arjantinli papazın kızı Playboy kapağında: Tanrının verdiği vücudu göstermekten neden çekineyim?

Arjantin'in Córdoba kentindeki yoksul bir mahallede bir papazın kızı olarak dünyaya gelen 23 yaşındaki model Lucia Rubio, Playboy dergisinin kapak kızı oldu. Rubio, babasına da "Tanrının verdiği vücudu göstermekten neden çekineyim?" açıklaması yaptığını duyurdu.



Sputnik’te yer alan habere göre, bir papazın kızı olarak dünyaya gelen Lucia Rubio'nun hayatı, Córdoba’da bir modellik ajansındaki seçmelerde fark edildikten sonra değişti.



​Jorge Zonzini’nin fark ettiği ve menajerliğini yaptığı Rubio, ülkesinin birçok yerinde defilelerde ve televizyon kanallarında boy gösterdi.



​23 yaşındaki Rubio, ünlü erkek dergisi Playboy ve İspanyolca yayın yapan Interviu dergisinde de kapak kızı oldu.

Buenos días arrancando el día temprano Lucia Rubio (@rubioluli) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ( 22 Tem 2016, 05:37 PDT )