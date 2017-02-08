Arjantinli kadınlardan üstsüz protesto

Üstsüz güneşlendikleri için polis tarafından plajdan uzaklaştırılan kadınlarla dayanışma içinde olduklarını göstermek için dün üstsüz ve giyinik insanlardan oluşan yüzlerce kişi Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te protesto için sokaklara çıktı.

İki hafta önce güney Atlantik sahillerinde üstsüz güneşlenen üç kadının polislerce uyarıldıktan sonra plajı terk etmelerinin istenmesi ve kadınlar hakkında yasağa muhalefetten dava açılması üzerine "Kamusal alanda üstsüz dolaşma yasağı”na ilişkin ülkede devam eden tartışmalar yine alevlendi.

Yasak askeri diktatörlük zamanından kalan "Kamusal Ahlakın Korunması Kanunu”na dayanıyor. Kanuna göre kamusal alanda "müstehcen” şekilde vücudun gösterilmesi yasak. Olay sonrasında iki milletvekili tartışmalı kanunun değiştirilmesi için harekete geçti.

Maçoluk eleştirisi

Mevcut kanunun kadınların üstsüz güneşlenmesine izin verip vermediği hala kesinlik kazanmış değil. Her ne kadar davaya bakan hakim "üstsüz güneşlenmenin bir suç olmadığı” yönünde karar vermiş olsa da kadınlar yaşanan olayın Arjantin'de kadın ve erkekler arasındaki toplumsal eşitsizliğin bir göstergesi olduğunun altını çiziyor.

Yasağa karşı çıkan kadınlar, kadınların da erkekler gibi üstsüz güneşlenme hakkına sahip olduklarını savunuyorlar. Kadınların bedenlerine ilişkin kararlarına müdahale edilmesinin toplumun geneline hakim olan maço tavırla alakalı olduğunu dile getiren 28 yaşındaki gösterici Noelia, "Vücudum bana aittir onunla ne yapacağıma da ben karar veririm” diyor.

Gösterilere katılan solcu politikacı Vilma Pipoll "Televizyonlarda kadın memesi görmek istiyorlar ama ne zaman gerçek meme görseler bu onları rahatsız ediyor” diyerek kadınların kamusal alandaki varlığının bazı noktalarda tehdit olarak algılanması sorununa dikkat çekti. Aynı soruna dikkat çeken fotoğraf sanatçısı Grace Prounesti Piquet "Kadınlar şiddete uğradıklarını dile getirdiklerinde kimse onları dinlemiyor ama ne zaman bir kadın memesini gösterse bir sürü polisi gönderiyorlar” dedi.

Gösteriye katılan kadınların vücutları üzerinde renkli boyalarla yazılmış "Meme bir suç değildir”, "Sizden izin isteyecek değiliz”, "Utanın” ifadelerini görmek mümkündü.

Geçtiğimiz sene binlerce insan Buenos Aires yakınlarında çocuğunu kamusal alanda emzirmemesi konusunda uyarı alan bir kadına destek vermek için yine üstsüz olarak sokaklara çıkmıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/DPA/Reuters, MY/BÖ