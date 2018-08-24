Arjantinli kadınlar kürtaj yasağına karşı kiliseden çıkıyor

Arjantin'de kadınlar son yıllarda hakları için daha güçlü şekilde mücadele etmeye ve birlik olmaya başladı. Özellikle de kürtaj yaptırılmasının önünü açacak yasa tasarısının Senato'da engellenmesinin ardından, ülkede kadın hareketleri protesto eylemleri ve kampanyalar yürütüyor. Binlerce kadın başlatılan bir eylem kapsamında Senato'nun 9 Ağustos'taki kararına destek veren Katolik Kilisesi'nden çıkmaya başladı.

Eylem "Apostasia Colectiva" kadın inisiyatifinin çağrısıyla başladı. İnisiyatif ülkenin yedi kentinde danışmanlık hizmeti veren merkezler açtı. Kadınlar bu kararlarıyla Arjantin'deki Katolik Kilisesi'nin belirttiği gibi ülkedeki herkesi temsil etmediğini göstermeyi hedefliyor.

Arjantin'de Katolik Kilisesi kadınların kürtaj yasağının kaldırılması taleplerine karşı çıkarak kürtaj yasağından yana tutum sergiliyor. Kürtajın yasalaşmasını öngören tasarı Senato'da 38 oya karşı 31 oy ile reddedilmişti. Arjantin'in resmi dini bulunmuyor. Halkın yüzde 77'sinin Katolik, yüzde 7'sinin Protestan ve yüzde 13'ünün ateist olduğu ülkede Katolik Kilisesi hukuki bir statüye sahip. Kiliseden ayrılmak isteyen vaftiz edilmiş kişilerin, vaftiz tarihi ve yeriyle birlikte kiliseden ayrılma gerekçelerini yazılı olarak sunmaları gerekiyor.

Kadın hakları için mücadelenin son yıllarda arttığı Arjantin toplumu muhafazakar bir yapıya sahip. Ancak buna rağmen kadınların yaptıkları eylemlerle ve talepleriyle kamuoyunda etkiye yol açtığı belirtiliyor.

Bu etki sınır dışına da ulaştı. Diğer bazı Latin Amerika ülkelerinde de kadın hakları inisiyatifleri etkili olmaya başladı. Örneğin Brezilya'da da kadınlar eylemler düzenliyor.

Kadın hakları mücadelesinin güçlendiği Arjantin'de, kadın cinayetlerinin oranı oldukça yüksek. Latin Amerika ülkelerinin birçoğunda önemli bir sorun olan kadın cinayetleri, "Femizid" olarak adlandırılıyor. BM'nin verilerine göre bu ülkelerde her gün ortalama 12 kişi sadece kadın oldukları için öldürülüyor.

DW,dpa/GA,HS

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