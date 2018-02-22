Arjantinli hava durumu sunucusu, poposunu 100 bin dolara sigortalattı!

Arjantin'in ünlü hava durumu sunucusu Sol Perez, poposunu 'tüm risklere karşı' 100 bin dolar bedelle (yaklaşık 380 bin lira) sigortalattı.

İngiliz The Mirror gazetesinde yer alan habere göre, 24 yaşındaki TyC Sports kanalı sunucusu Sol Perez, poposunu 100 bin dolar bedelle sigortalattı. Perez son dönemde poposuna odaklanan bir rejim ile yaklaşık 10 kilo aldığını söylemişti.

Arjantin'in en seksi hava durumu sunucusu olarak görülen Perez'in ssyal medyada milyonlarca takipçisi bulunuyor. Perez'in paylaşımları, binlerce beğeni ve yorum alıyor.