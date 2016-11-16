Arjantinli futbolculardan medyaya boykot

Kolombiya'yı 3-0 yendikleri maçın ardından Arjantinli oyuncular, Lavezzi'nin uyuşturucu kullandığı iddiaları üzerine medyaya boykot uygulama kararı aldı.

Arjantin'in Dünya Kupası Güney Amerika elemelerinde Kolombiya'yı 3-0 yendiği karşılaşma sonrası Lionel Messi, tüm takım arkadaşlarıyla birlikte basın karşısına çıktı.



Ezequiel Lavezzi'nin, antrenman sonrası uyuşturucu kullandığı iddialarına tepki gösteren Arjantinli oyuncular, basına süresiz boykot uygulama kararı aldı. Boykot kararını Messi açıkladı.

Messi: Sınırı aştınız

Boykot kararıyla ilgili olarak Lionel Messi, "Bundan böyle basına konuşmama kararı aldık. Bugüne dek birçok suçlamayla karşılaştık. Tüm eleştirileri saygıyla karşılayıp; yanıt vermedik. Ancak artık sınır aşıldı. Lavezzi'nin uyuşturucu kullandığı iddialarına güçlü bir yanıt vermek zorundayız.

Çünkü suskun kalmamız halinde, insanlar suçlamaların doğru olduğunu düşünecek. Hiçbirimiz artık medyayla konuşmayacağız" dedi.

Lavezzi dava açıyor

Arjantinli oyuncuların, medya boykotuna ne kadar devam edecekleri bilinmiyor. Lavezzi de, antrenman sonunda uyuşturucu kullandığını öne süren basın mensubu hakkında dava açacağını duyurdu.