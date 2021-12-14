Arjantinli futbolcu Otamendi soyguna uğradı; boynuna kemer bağladılar!

Otamendi'ye hırsızlık şoku! Boynunu kemerle bağladılar

Portekiz ekiplerinden Benfica'da forma giyen Nicolas Otamendi soygun şoku yaşadı. 33 yaşındaki futbolcunun evi Pazartesi sabahı 4 kişi tarafından soyulurken, hırsızlar Otamendi'nin boynunu kemerle bağlayarak soygunu gerçekleştirdi.

Mirror'da yer alan habere göre şu anda Benfica'da forma giyen eski Manchester City futbolcusu Nicolas Otamendi, dehşet verici bir soygunun kurbanı oldu.

Otamendi'nin evi Pazartesi sabahı 4 kişi tarafından soyulurken, hırsızlar tarafından saldırıya uğrayan 33 yaşındaki oyuncunun boynu kemerle bağlandığı ve ailesinin yanında dövüldüğü belirtildi.

Hırsızların olay yerinden para ve değerli eşyalar ile kaçtıkları aktarılırken, Portekiz polisinin olayı soruşturduğu belirtildi.

Benfica konu hakkında yaptığı açıklamada olayı doğrularken oyuncunun ve ailesinin, yaşadıkları durumun yarattığı büyük rahatsızlığa rağmen iyi durumda olduklarını duyurdu.