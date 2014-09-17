Arjantinli futbolcu Gutierrez kanser olduğunu açıkladı

Newcastle United'ın Arjantinli kanat oyunusu Jonas Gutierrez, Twitter'dan testis kanseri olduğunu açıklarken, "Kanser olduğumu öğrendim ve ağlayarak eve geldim. Bu benim en zor oyunum olacak" dedi.

'Para önemli değil'

Cumhuriyet'te yer alan ahbere göre Gutierrez, "Sol testisimde tümör tespit edildi. Arjantin'e geri döndüm ve Newcastle ile sözleşmem olmasına rağmen tedavi masraflarımı üstleneceğim" dedi.

Başarılı oyuncu, "Para önemli değil. Önemli olan sağlık ve kemoterapi tedavisine başladım. Saçlarımı kaybedecek olmak benim için çok zor ama onları kestirmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

Gutierrez 2008 yılında Real Mallorca'dan Newcastle United'a transfer olmuştu. Geçen sezon devre arasında Norwich City'ye kiralanan yıldız isim destek mesajı veren herkese teşekkür etti.