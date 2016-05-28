Arjantinli cunta lideri hüküm giydi



Arjantin'de mahkeme dün 15 eski ordu mensubunu cunta döneminde muhaliflere yönelik işledikleri suçlar nedeniyle 8 ila 25 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırdı. Başkent Buenos Aires'teki mahkeme "Condor Operasyonu / Condor Planı" olarak bilinen ve Güney Amerikalı birçok dikta rejiminin işbirliği içinde uygulamaya koyduğu operasyonu ilk kez "yasadışı bir yapılanma" olarak tanımladı. Hüküm giyenler arasında Arjantin'in eski cunta lideri Reynaldo Bignone de bulunuyor. Eski diktatör 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Condor Operasyonu'nda 70'li ve 80'li yıllarda Güney Amerikalı çoğu cunta yönetimi devrimci sol muhaliflerle mücadele etmek amacıyla işbirliği yapmıştı. Soğuk Savaş döneminde ABD yönetiminin onayıyla hayata geçirilen bu oluşumun içinde Arjantin, Bolivya, Brezilya, Şili, Paraguay ve Uruguay askeri diktaları yer aldı.

Bu kapsamda sadece Arjantin'de 89 kişi öldürüldü. Bugün 88 yaşında olan dönemin cunta lideri Reynaldo Bignone, o dönemki siyasi tutukluların bebeklerinin kaçırılması suçundan daha önce 15 yıla mahkum edilmişti.

Şubat 2013'te açılan son davada o dönem farklı görevler yapmış ordu mensubu 25 kişi hakkında yüzden fazla muhalifi öldürdükleri suçlaması getirilmişti. Günümüzde 25 davalıdan sadece 17'si hayatta. Sanıklar arasında 25 yıl hapis cezasına çarptırılan Uruguaylı eski ordu yetkilisi Manuel Cordero, Arjantinli olmayan tek hükümlü.

Mahkeme Yargıcı Oscar Almirante'nin Bignone'nin gıyabında açıkladığı hüküm kararı o dönem işkenceye maruz kalmış muhaliflerin yakınları tarafından alkışlarla karşılandı.