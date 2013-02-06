Arjantinli bakandan Londra'da Falkland Adaları çıkışı

Arjantin Dışişleri Bakanı Hector Timerman, Londra'daki temasları sırasında İngiliz basınına verdiği demeçlerde, "İngiltere'nin adaları, petrol ve doğalgaz kaynakları nedeniyle işgal ettiğini", "20 yıl içerisinde adaları yeniden kontrol edeceklerini" söyledi.

Atlas Okyanusu'nun güneyindeki Falkland Adaları'nın egemenliği İngiltere ile Arjantin arasında tartışma konusu olmaya devam ediyor.

İngiltere'nin başkenti Londra'da temaslarda bulunan Arjantinli Bakan Timerman, İngiliz basınına verdiği demeçlerde, "hiçbir ülkenin Birleşik Krallık'ın Falkland Adalarındaki egemenliğini desteklemediğini" savundu ancak soruna askeri bir müdahaleyle çözüm bulunmasından yana olmadığını vurguladı. Timerman, "İngiltere'nin adaları, petrol ve doğalgaz kaynakları nedeniyle işgal ettiğini", "20 yıl içerisinde adaları yeniden kontrol edeceklerini" söyledi.

Timerman, İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague ile yapacağı görüşmeye Falkland Adaları hükümeti yetkililerinin de katılması teklifini reddetmişti.

Hector Timerman dün İngiliz Parlamentosu'nun alt kanadı Avam Kamarası'ndaki temaslarında da Falkland Adaları temsilcileriyle görüşmek istemedi.



İngiltere ile Arjantin arasında yıllardır tartışmalara neden olan Falkland Adaları'nın siyasi durumuyla ilgili gelecek ay referandum yapılacak. 10-11 Mart tarihlerinde yapılması planlanan referandumla Falkland Adaları sakinlerine, "Adaların, Birleşik Krallık'ın deniz aşırı toprağı olarak kalmasını isteyip istemedikleri" sorulacak.

Ancak Arjantin Dışişleri Bakanı Timerman, yapılacak referandumun "anlamsız" olduğunu, halk oylamasına katılacak insanların "sömürgeci bir güçle adaya yerleştirilmiş, sömürgeci insanlar olduğunu" savundu.

Arjantin'in, 1833'den bu yana İngiltere'nin kontrolünde olan Falkland Adaları'nı 1982'de işgal etmesi iki ülke arasında savaşa yol açmıştı. 74 gün süren savaş sonrasında ateşkes ilan edilmiş ve İngiltere adalarda kontrolü yeniden ele geçirmişti.

Arjantin, 19. yüzyıldan beri egemenliği tartışma konusu olan adaların statüsüyle ilgili İngiltere'yi müzakereye ikna etmeye çalışıyor. İngiltere ise, adalarda yaşayan halkın çoğunluğunun İngiliz egemenliğinde kalmak istediğini bildiriyor.



