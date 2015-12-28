Arjantinli anneanne 39 yıl önce kaçırılan torunu yerine 'yanlış' kişiyle tanıştırıldı

Arjantin'de ömrünün neredeyse yarısını cunta yönetimi döneminde kaybolan torununu aramakla geçiren 92 yaşındaki Maria Isabel Mariani'nin, Perşembe günü bulduğunu söylediği torunun, DNA testleri sonucunda aradığı kişi olmadığı ortaya çıktı.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Arjantin'de 1976-1983 yılları arasındaki askeri yönetimde kaybolan çocuklarını, torunlarını arayanların oluşturduğu 'Plaza de Mayo Anneanneleri' grubunun da eski başkanı olan Maria Isabel Mariani, Perşembe günü "Nihayet torunuma kavuştum" demişti.

'Chica' olarak da bilinen Maria Isabel'in buluştuğu Clara Anahi Mariani Teruggi, 1976 yılında ordu tarafından kaçırılanlar arasındaydı. Fakat olayı soruşturan savcı, Mariani'nin yanlış kadınla tanıştırıldığını söyledi.

Perşembe günkü açıklama, kayıp çocukların ailelerine kavuşması için çalışmalar yürüten Plaza de Mayo Anneanneleri tarafından 'zafer' olarak ilan edilmiş, Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri de ailelerin kavuştuğu haberini Twitter hesabından kutlamıştı.

İki gün sonra paylaşılan DNA testi sonuçları ise Mariani'nin görüştüğü kadının kayıp torunu olmadığını gösterdi.

"Mariani ile torunu olduğu iddia edilen kişi arasında genetik eşleşme yok"

Olayı inceleyen Başsavcı Pablo Parenti, "Mariani ile torunu olduğu iddia edilen kişi arasında genetik eşleşme yok" dedi.

Plaza de Mayo Anneanneleri grubunun başkanlığından ayrılan Mariani, 1989 yılında adını torunlarından birinden esinlenerek koyduğu Anahi Vakfı'nı kurmuştu. Vakfın sözcüsü Juan Martin Ramos Padilla, test sonuçlarının açıklanmasından sonra, kısmı görme kaybı da yaşayan Mariani'nin 'yıkıldığını' söyledi. Padilla, "Chica'ya ağır bir darbe oldu. 92 yaşında ve torununu aramaya devam edecek. Yalnızca onu bulabilmeyi umut ediyoruz" dedi.

3 aylıkken kaçırıldı

Mariani'nin torunu 39 yıl önce üç aylıkken kaçırıldı. Torununun annesi Diana Teruggi ve babası Daniel Mariani, Montoneros adlı sol grubun üyeleriydi. Evlerine düzenlenen baskında bebek alıkonulurken, annesi Diana Teruggi ise öldürüldü. Mariani'nin oğlu Daniel kaçıp bir süre saklansa da o da birkaç ay sonra öldürüldü.

'Torun' olarak tanıştırılan kadının, Mariani'yi kandırma niyeti olduğuna dair bir işaret yok.

'Özel laboratuvarlar yetkili değil'

The Buenos Aires Herald gazetesi kadının kimliğinin Maria Elena Wehrli olduğunu bildirdi.

Savcı Parenti, kadının elinde özel bir laboratuvarda yapılan DNA testi sonuçlarıyla Noel arifesinde Mariani'nin evine geldiğini söyledi ve "Ulusal Genetik Veritabanı, bu tip davalarda kimliğin belirlenmesi için tek yetkili kurumdur" dedi.