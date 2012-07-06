Arjantin'in cunta liderlerine bebek hırsızlığından 65 yıl

2011 yılının Şubat ayında başlayan Buenos Aires'de görülen davada mahkeme, eski diktatörlerden Jorge Rafael Videla'yı 50; Reynaldo Bignone'yi de 15 yıl hapse mahkum etti. İkili hali hazırda Arjantin'in ordu tarafından idare edildiği 1976 ile 1983 yılları arasında işlenen suçlardan dolayı hapiste bulunmaktaydı.

Dava kapsamında yargılanan 11 sanığın çoğunluğunu eski ordu ve polis yetkilileri oluşturmaktaydı.

Videla ve Bignone dahil dokuz sanık toplam 34 bebeğin çalınmasından suçlu bulundu. İki sanık beraat etti.

Kaçırılan bebeklerin akrabaları ve kaçırılanların kendileri, kararları sevinçle karşıladı.

Kurbanlardan biri olan Macarena Gelman, Efe haber ajansına mahkûmiyet kararlarının ‘tarihi’ olduğunu söyledi: “Suçluların yüzünü görmek adaletin uzun yol katettiğini kanıtlıyor.”

Diktatörlerden Videla, verdiği ifadede, bebekleri alma konusunda sistematik bir plan yürütülmediğini, mahkumların devlete karşı savaşlarında doğmamış çocuklarını "insan kalkanı" olarak kullandıklarını söyledi.



İnsan hakları örgütleri, bu dönemde çalınan bebeklerin sayısının 500 civarında olabileceğini söyledi.

Jorge Rafael Videla, ülkenin lideri olduğu dönemde 31 muhalife işkence yapılması ve öldürülmesinden dolayı 2010 yılında ömür boyu hapse mahkûm edilmişti.

Reynaldo Bignone de 2011 yılının Nisan ayında lider olduğu dönemde muhaliflere işkence yapılması ve öldürülmesinden dolayı ömür boyu hapse mahkûm edilmişti.

Videla ve 84 yaşındaki Bignone, insanlığa karşı işledikleri diğer suçlardan aldıkları ömür boyu hapis cezalarını, Arjantin'de yasalar genellikle 70'in üzerindeki mahkumların evde kalmalarına izin verirken, demir parmaklıklar arkasında çekiyorlar.