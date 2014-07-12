Arjantin'i finale çıkaran Sabella görevini son maçtan sonra bırakıyor

Arjantin'in 24 senelik final hasretine son veren Alejandro Sabella final maçı sonrası görevi bırakıyor.

Milliyet'te yer alan haberde Alejandro Sabella'nın basın sözcüsü Eugeino Lopez, final maçı nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın Sabella'nın bırakacağını açıkladı.

Buenos Aires Delta radyosuna konuşan Lopez, "Maç nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın milli takımla devam etmeyeceğine eminim. Arjantin'i yenilgisiz finale taşıdı, misyonunu yerine getirdi. Verebileceği her şeyi verdi, şimdi ayrılma zamanının geldiğini düşünüyor" açıklamasını yaptı.