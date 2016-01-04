Arjantin'den Falkland açıklaması



Arjantin Dışişleri Bakanlığından Falkland Adalarına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, adaların 183 yıldır İngiltere'nin gayrımeşru işgali altında olduğu ileri sürüldü. Adalar üzerindeki egemenlik tartışmasının adil ve kesin bir çözüme kavuşturulması için en kısa zamanda müzakerelere başlanması istendi.

Arjantin'in 'Malvin Adaları'

Arjantin'de "Malvin Adaları" olarak adlandırılan Falkland takımadaları, Arjantin'den 400 kilometre ötede bulunuyor. Buenos Aires hükümeti, 1965 yılındaki BM kararına dayanarak adaların egemenlik haklarına ilişkin olarak Arjantin ile İngiltere arasında ikili müzakereler yürütülmesini talep ediyor. Özellikle adalar etrafındaki petrol kaynakları iki ülke arasındaki gerginliğin tırmanmasına neden oluyor.

Dev petrol rezervi

Uzmanlar, adanın 200 millik karasularında, 60 milyar varillik petrol bulunduğunu tahmin ediyor. Bu, dünya genelindeki en büyük rezervlerden biri ve İngilizlerin Kuzey Denizi’ndeki rezervlerinden de fazla.

Takımadalar, 1982 yılında Arjantin tarafından işgal edilmiş, İngiltere haftalar süren savaş sonrası adaların egemenliğini yeniden kazanmıştı. Çatışmalar sırasında yaklaşık 900 kişi hayatını kaybetmişti.

Referandum da çözüm olmadı

Adaların İngiltere'ye bağlı kalınıp kalınmayacağını belirlemek üzere 2013 yılında yapılan referandum İngiltere lehine sonuçlanmıştı. Referamduma katılan bin 517 kişinin yüzde 99,8'i egemenlik haklarının İngiltere'de kalması yönünde oy kullanmış, Arjantin referandum sonuçlarını tanımayacağını duyurmuştu.