Arjantin'den Ermenilere 'Soykırım Müzesi' için arazi

Arjantin Buenos Aires Valiliği, şehir merkezinde bir araziyi 'Ermeni Soykırımı Müzesi' yapılması için Ermeni cemaatine hibe edildiğini açıkladı. Buenos Aires, insan hakları ve kültürel çoğunluk yardımcı sekreteri Claudio Avruj'un yaptığı açıklamaya göre, Palermo semtinde belediyeye ait bir arazi Ermeni toplumuna çeşitli kurumların yanında soykırım müzesi yapılması için bağışlandı. Müzenin 2015'te, Uruguay'daki "Ermeni Soykırımı Müzesi" ile birlikte açılması planlanıyor.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, hibe töreninde konuşan Claudio Avruj, Ulusal meclisin yanı sıra Buenos Aires şehir meclisinin de soykırımı tanıdığını hatırlatarak, "Hem Ermeni toplumu hem de Buenos Airesliler'in yararına bir girişim olacak" diye konuştu.

Uruguay'da da 24 Nisan günü Eğitim ve Kültür Bakanı'nın katılımıyla 'Ermeni Soykırımı Müzesi' Vakfı'nın açılışı yapılmıştı.

Her iki müzenin de 24 Nisan 2015'te resmi açılışının yapılması bekleniyor.