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Dünya

Arjantinde'ki tren kazasında ölü sayısı 50'ye ulaştı

Saatte 20 km hızla giden trenin frenlerinin tutmaması nedeniyle bariyerlere çarptığı iddia ediliyor.

23 Şubat 2012 16:13

T24- Arjantin'in başkenti Buenos Aires'in merkez garında bir banliyö treninin duramayıp peronun sonundaki tampona çarpması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 50'ye çıktı.


Yetkililer, yaralı sayısının da 675'e yükseldiğini açıklarken, işletmeci şirket TBA da yayınladığı bildiriyle, kazanın nedenlerinin bilinmediğini, bununla ilgili tüm bilgi ve görüntülerin adalete teslim edileceğini belirtti.
İtfaiye ve sivil savunma ekiplerinin, yolcuları çıkarmak için baştaki vagonların çatılarını kesmek zorunda kaldıkları kazadan yaralı kurtulan 28 yaşındaki makinistin, geçmişte hiç kaza yapmadığı ve kazadan kısa süre önce dinlenmiş vaziyette görevine başladığı kaydedildi.
 

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, bazı yetkililer, saatte 20 km hızla çarpan trenin frenlerinin tutmadığını, bunun, bu hatta yatırım yapılmamasından ve tren ile kullanılan malzemelerin 60'lı yıllardan kalma olduğuna dikkati çekmişlerdi.
 

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Tren kazasıArjantin

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