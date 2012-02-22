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Dünya

Arjantin'de tren kazasında en az 40 kişi hayatını kaybetti

Kentin batısındaki Once istasyonuna varan trenin rayların sonundaki bariyerlere çarptı. Kazada 500 kişi de yaralandı.

22 Şubat 2012 20:08

T24- Arjantin'in başkent Buenos Aires'te seferini tamamlayan yolcu treni bariyerlere çarptı. Birbiri içine girip ezilen vagonlardaki yüzlerce kişi yaralandı, mahsur kalanlara ulaşılmasına çalışılıyor. 

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te bir tren istasyonunda meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 40 kişi hayatını kaybetti 500’ü aşkın kişide yaralandı. Edinilen bilgiye göre, kentin batısındaki Once istasyonuna varan trenin rayların sonundaki bariyerlere çarptığı bildirildi. Yaralanan makinist ile bazı yolcular, sedyelerle hastanelere taşındı.

Ulaştırma bakanı JP Schiavi’nin yolcu treninin bariyerlere düşük hızda çarptığını belirtmesine karşın vagonlardan birinin, bir diğerinin altı metre içine girdiği belirtiliyor. Kazadan ufak sıyrıklarla kurtulanlar TeleNoticias televizyonuna cam ve metal parçacıklarının pek çok kişinin yaralanmasına yol açtığını söyledi.

Yolcular vagonların tabanının duvarlardan ayrıldğını, pencerelerin patladığını anlattı. Kazanın neden meydana geldiği konusunda ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Sendika temsilcisi Ruben Sobrero, trenin dün bakımdan çıktığını ve frenlerinde sorun olmadığını söyledi; hastaneye kaldırılan makinistle henüz konuşamadıklarını kaydetti.

Kazanın meydana geldiği saatte trenlerin işe gidenlerle dolu olduğu, ilk vagonda çok sayıda bisikletli yolcu bulunduğu bildiriliyor.

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