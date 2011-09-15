-Arjantin'de bir tren kazası daha BUENOS AIRES (A.A) - 15.09.2011 - Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te önceki gün iki tren ve bir otobüs arasında meydana gelen ve 11 kişinin öldüğü, 212 kişinin yaralandığı kazanın ardından bugün de bir tren, bir otobüs ve bir kamyonun karıştığı kazada 90 kişi yaralandı. Yetkililer, yaralıların durumunun ağır olmadığını belirtti. Önceki gün bir hemzemin geçitte meydana gelen ve 11 kişinin öldüğü kaza ile aynı semtteki kazada bir kamyonu biçen belediye otobüsü zamanında fren yapamayan banliyö trenine çarptı.