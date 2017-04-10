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Spor

Arjantin'de zafer Vinales'in

MotoGP'de Movistar Yamaha takımından Vinales, Katar'dan sonra sezonun ikinci yarışı Arjantin Grand Prix'sinde de kazandı

10 Nisan 2017 10:49

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın ikinci yarışı Arjantin Grand Prix'sini kazanan Movistar Yamaha takımının İspanyol pilotu Maverick Vinales, 2'de 2 yaptı.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de sezonun ikinci ayak mücadelesi, Arjantin'in Termas de Rio Hondo şehri ile aynı adı taşıyan 4,8 kilometrelik pistte 25 tur üzerinden gerçekleştirildi.

Mücadeleye "pole" pozisyonundan başlayan Marc Marquez'in yarış dışı kalmasıyla Vinales, 41.45.060'lık derecesiyle rakiplerini geride bırakarak Katar'dan sonra Arjantin'de de birinciliğe ulaştı. Movistar Yamaha'nın İtalyan pilotu Valentino Rossi, takım arkadaşı Vinales'in 2.915 saniye gerisinde ikinci sırayı aldı. LCR Honda'nın Büyük Britanyalı sürücüsü Cal Crutchlow ise liderin 3.754 saniye arkasında üçüncü oldu. 

Sezonun üçüncü yarışı ABD Grand Prix'si, 23 Nisan'da koşulacak. 

Pilotlar klasmanı

Arjantin Grand Prix'sinin ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

1. Maverick Vinales (İspanya) 50 puan

2. Valentino Rossi (İtalya) 36

3. Andrea Dovizioso (İtalya) 20

4. Scott Redding (Büyük Britanya) 17

5. Cal Crutchlow (Büyük Britanya) 16

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