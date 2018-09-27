Arjantin'de ulusal kampanya: Annesini kanserden kaybeden 11 yaşındaki çocuğun telefonu aranıyor

Arjantin'de, içinde kanserden ölen annesinin fotoğraf ve videoları bulunan telefonunu kaybeden çocuğun annesinden kalan hatıralarını bulabilmesi için ülke çapında kampanya başlatıldı.

11 yaşındaki Miguel Retamar, ülkenin batısındaki San Juan kentinde büyükannesiyle bankaya gittiği sırada telefonunu kaybedince yıkıldığını söyledi.

Miguel'in 37 yaşındaki annesi Pabla geçtiğimiz aylarda kanserden hayatını kaybetmişti.

Ulusal çapta yayın yapan gazeteler ve televizyonlar Miguel ile söyleşiler yaptı.

Miguel'in hikayesi kamuoyunun büyük ilgisini çekti, Arjantin ve diğer Latin Amerika ülkelerinde manşetlerden duyuruldu. Miguel ve kaybettiği annesinin fotoğrafları da sosyal medyada yoğun bir şekilde paylaşıldı.

Miguel, Facebook'ta yaptığı paylaşımda büyükannesiyle birlikte bankaya gitmek için taksiye bindiklerinde, Samsung Galaxy marka telefonunun yanında olmadığını fark ettiğini ve taksinin de gittiğini anlattı.

"Olan fotoğraflar annemi hatırlatıyor"

Miguel ayrıca "Çok fotoğrafım ya da videom yok ve olanlar bana annemi hatırlatıyor" dedi.

Büyüküanne Amanda Castro da torununun çok üzgün olduğunu anlattı ve "Torunum telefonunun olmadığını fark edince öyle bir ağladı ki, beni de ağlattı. Annesinden kalan her şeyi kaybettiğini söyledi" dedi.

Torununu "Dayandığım direğim, desteğim" diye tanımlayan Castro şöyle devam etti:

"Miguel bir yaşındayken kızımla birlikte benim evimde yaşamaya başladılar. Onu birlikte büyüttük ve o zamandan beri ayrılmazdık. Beş ay önce öldü ve öyle bir acı çektim ki kendi inancımdan şüphe ettim"

Miguel'in dayısı Hugo Retamar da Tiempo de San Juan adlı internet sitesine yaptığı açıklamada, taksi şirketini aradıklarını ancak şirketin başka bir yolcunun telefonu şoförün bilgisi olmadan aldığına inandıklarını söyledi.

Aile şimdi, ulusal düzeyde yürütülen kampanyanın sonuç vermesini ve telefonun geri getirilmesini umuyor.