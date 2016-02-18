Arjantin'de tatilciler, elden ele dolaştırdıkları yunusu susuzluktan öldürdüler

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'in kuzeydoğusunda yer alan tatil beldesi Santa Teresita'da bir plajda denize girenler, sahilde kumların üzerinde canlı olarak bir yavru yunus buldu.

Radikal'de yer alan habere göre; Bir deniz canlısı olan yavru yunusu adeta kedi yavrusu gibi elden ele dolaştıran tatilciler yunusla dakikalarca selfie çekti. Ardından susuzluktan ve sıcaktan ölen yavru yunusu kumsala bıraktılar.

Vida Silvestre Vakfı’ndan konuya dair bir açıklama yapan çevrebilimci, yunusların kalın ve yağlı derilerinin onları sıcak tutmaya yettiği, kavurucu güneşin altında uzun süre karada kalmak zorunda bırakılan bebek yunusun ölümüne bunun sebep olmuş olabileceğini söyledi. Yunusu kumsalın üzerinde ölmüş halde görenler fotoğraf çekmeye devam etti. Sadece Arjantin, Uruguay ve Brezilya açıklarında yaşayan 'La Plata' ya da diğer adıyla 'Franciscana' cinsi bu yunuslardan dünya denizlerinde yalnızca 30 bin tane kalmış durumda.