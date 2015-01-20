Arjantin'de savcının şüpheli ölümüne tepki



Savcı Alberto Nisman, 1994'te Yahudi Kültür Merkezi'ne düzenlenen saldırıyı soruşturuyordu. Savcı Nisman, devletin üst düzey yetkililerinin 85 kişinin öldüğü saldırının üstünü kapatmak için girişimlerde bulunulduğunu savunuyordu.

Savcıya göre gerek halen görevdeki Kirchner gerekse 1989 – 1999 yılları arasında görev yapan Carlos Menem, saldırıdan sorumlu olduğu iddia edilen İran ile ilişkileri germemek adına soruşturmanın üstünü kapatmaya çalıştı. Devlet Başkanı Kirchner hakkında kanıtlar bulunduğunu iddia eden savcı ölü bulunmasaydı dün akşam parlamentoda ifade verecekti.

Muhalifler: 'Cristina'yı durdurun'

Başkent Buenos Aires'te düzenlenen şüpheli ölümü protesto gösterisine binlerce kişi katıldı. Savcının ölümünden Devlet Başkanı Kirchner'i sorumlu tutan göstericiler "Hepimiz Nisman'ız" ve "Cristina'yı durdurun" yazılı dövizler taşıdı.

Savcı Alberto Nisman'ın cesedi üzerinde yapılan ilk incelemede intihar sonucuna varıldığı açıklanırken muhalefet partilerinin temsilcileri tepki gösterdi. Baş sağlığı mesajı yayınlayan Devlet Başkanı Kirchner ise iddiaların aksine yönetimi döneminde Yahudi Kültür Merkezi'ne düzenlenen saldırıyla ilgili soruşturmanın derinleştirilmesi talimatını verdiğini ileri sürdü.