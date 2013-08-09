Arjantin'de onbinlerce gösterici, hükümeti protesto etti

Erol Anar



Brezilya'daki gösterilerden sonra, Arjantin’de 8 Ağustos Perşembe akşamı onbinlerce gösterici Başkan Cristina Kirchner hükümetini protesto için başkent Buenos Aires şehir merkezini işgal etti.

Yürüyüşe davet yine sosyal medya, özellikle de Facebook üzerinde yapıldı. Başkentin kuzeyinden başlayan gösteri, 3 kilometrelik bir yürüyüşten sonra, pembe Başkanlık Sarayı'nın (Casa Rosada) karşısındaki ünlü Plaza de Maio’da (Mayıs Alanı) son buldu. Plaza de Maio, ünlü Mayıs Anneleri’nin gösterileriyle dünya çapında tanınıyor. Ve bu alan her çeşit muhalif gösterinin de merkezi.

Bu, Eylül 2012’den bu yana sosyal medya aracılığıyla düzenlenen, hükümete karşı beşinci kitlesel gösteri.

Tencere tavalarla protesto

Son dönemde Türkiye’deki protestoların bir parçası olan tencere tava çalma eylemi, Arjantin’de köklü bir geleneğe sahip. Son gösteride de tencere tava çalınarak, Hükümet protesto edildi.

Göstericilerden 56 yaşındaki ticaretle uğraşan Juan Guevara şöyle diyor: “Rosario'da çöken binada ölenler için yastayız, fakat ülke yoluna devam etmek zorunda.” Geçtiğimiz Salı günü, Rosario kentinde çöken binada 10 kişi ölmüş ve 11 kişiye de ulaşılamamıştı. Bu nedenle ülkede 2 günlük ulusal yas ilan edilmişti.

Yoksullaşma hızla artıyor

Göstericiler, hızla artan yüksek enflasyondan da şikayetçi oldular. Hükümet tarafından resmi olarak yüzde 10 olarak açıklanan enflasyon, bağımsız ekonomistlere göre ise yüzde 25 civarında seyrediyor. Ve bu da zaten uçurumun dibinde yaşayan toplumsal kesimlerin, daha fazla yoksullaşmasına neden oluyor.

Bir başka gösterici 42 yaşındaki José Estech ise duygularını şöyle ifade ediyor: “Gösteriye katıldım çünkü, yüksek enflasyon ve güvenlik yetersizliğinden şikayetçiyim. Eğer cebinde bir Peso varsa onu hemen harcamalısın, yoksa enflasyon hızla eritecektir bu parayı.”

Göstericiler, aynı zamanda Latin Amerika ülkelerinde yaygın olarak görülen rüşvet olaylarını da protesto ettiler. Protestolar yalnızca başkentle sınırlı kalmadı ve ülkenin birçok kentinde gerçekleşti.

Arjantinlilerin Başkan Cristina Kirchner hükümetinin uygulamalarına karşı olan öfkesi gün geçtikçe artıyor. Yakında bu ülke de, Brezilya gibi yaygın ve devamlı büyük gösterilerin merkezi olabilir. Mesleği avukat olan Cristina Kirchner, iki dönem başkanlık yapan eşinden sonra kendisi seçilerek Başkan olmuştu ve ikinci dönemini yaşıyor. Arjantin hükümeti, Brezilya gibi neoliberal bir ekonomi politikası izliyor.