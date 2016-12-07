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Dünya

Arjantin'de 'mutluluk hakkı' kararı: Anne, üvey kızıyla evlenebilir

Kararı veren hâkim, anayasadaki maddeyi gerekçe gösterdi

07 Aralık 2016 16:34

Arjantin'de bir mahkeme anayasadaki 'mutlu olma hakkı' gereğince bir anne ile üvey kızının evlenmesine izin verdi. Eşcinsel evliliklerin yasal olduğu ülkede bu karar emsal niteliği taşıyor.

Sputnik'in El Pais gazetesinden çevirdiği  yer alan habere göre, Arjantin'de aile mahkemesi kocası ölen 33 yaşındaki bir kadının 32 yaşındaki üvey kızıyla evlenmesinde sorun olmadığı kararına vardı.

Eşcinsel erkekler kadın yumurtası olmadan birbirinden çocuk sahibi olabilecek Ülkede 2010 yılından beri eşcinsel evliliklerine izin verilmesine rağmen medeni kanuna göre kan bağı bulunmasa dahi ebeveyn-çocuk evlilikleri yasaklanmış durumda olduğu için mahkemenin kararı emsal niteliği taşıyor.

Sıradışı aşk hikâyesi kadının kocasının 2010'daki evliliklerinin üzerinden 4 ay geçtikten sonra ölmesiyle başladı. Bundan sonra kadın üvey kızıyla bir ilişki yaşamaya başladı ve evlilik töreni için geçen ay bir yer ayarladı. Ancak Rosario kentindeki yerel yetkililerin evliliğin kanunlara aykırı olduğunu iddia etmesi nedeniyle çift evlilik planlarını durdurdu. Bunun üzerine ikili anayasal haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle mahkemeye başvurdu.

 

Hâkim anayasadaki
mutluluk hakkını gerekçe gösterdi

 

Hâkim Ricardo Dutto 27 sayfa tutan kararında "Arjantin anayasası tüm yurttaşlarının mutlu olma hakkını garanti altına alır. Bu evlilik de dahil olmak üzere yaşamın tüm alanlarını içeriyor" dedi. Üvey kızıyla evlenmek isteyen kadının ölen kocasının 2. eşi olduğu, adamın kadından çok daha yaşlı olduğu ve adam hayattayken ikilinin aşk ilişkisi yaşamadığı da belirtildi. Çiftin bu ay içinde evlilik töreni için yeni bir organizasyon yapması bekleniyor.

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