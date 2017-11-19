T24 LogoT24 Logo
Dünya

Arjantin'de kayıp denizaltı yedi kez sinyal gönderdi

Deniz Kılınç / İstanbul, 19 Kasım (DHA) - Arjantin Savunma Bakanlığı bugün yaptığı açıklamasında, üç gün önce arama kurtarma çalışması başlatılan San Juan isimli denizaltındaki mürettebatın, deniz üssüyle yedi kez iletişime geçmeye çalıştığını söyledi

19 Kasım 2017 14:30

Deniz Kılınç / İstanbul, 19 Kasım (DHA) - Arjantin Savunma Bakanlığı bugün yaptığı açıklamasında, üç gün önce arama kurtarma çalışması başlatılan San Juan isimli denizaltındaki mürettebatın, deniz üssüyle yedi kez iletişime geçmeye çalıştığını söyledi.
Arjantin\'in Ateş Toprakları takımadalarından yola çıkan San Juan denizaltı ve 44 mürettebatının, deniz aracının ana limanı olan Mar del Plata\'ya ulaşması bekleniyordu. Üç gündür haber alınamayan deniz altı için arama kurtarma çalışması başlatan Arjantin donanması, San Juan mürettebatının Cumartesi günü saat 10:52 ve 15:42\'de iki farklı üsse toplam 36 saniyelik sinyaller gönderdiğini fakat bir bağlantı sağlanamadığını açıklandı.
En son Çarşamba günü Son Jorge Körfezi\'nde görülen denizaltıyla ilgili, Arjantinli ve Buenos Aires eski başpiskoposu Papa Francis, \"kaybolan 44 mürettebat için samimi dileklerini\" sundu. Vatikan\'dan gelen mesaj dışında denizaltı için başlatılan aramaya uluslararası kuruluşlardan destek geldi. ABD Donanması, San Juan\'ın bulunması için bölgeye P8-A Poseidon isimli hava taşıtını gönderdiklerini açıklarken, NASA (ABD Uzay ve Havacılık Dairesi) da Arjantin\'de görevde bulunan P-3 Orion hava taşıtının arama çalışmaları için çalışmaya katıldığını söyledi. (Fotoğraflı)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Deniz KılınçKasım DHAArjantin Savunma BakanlığıSan JuanArjantin Ateş TopraklarıMarPlataArjantinCumartesiEnSon Jorge KörfeziArjantinliBuenos AiresPapa FrancisVatikanABD Donanması San JuanP8A PoseidonNASA ABD

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24