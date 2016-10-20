Arjantin'de kadınlar erkek şiddetini ülke çapında protesto etti

Arjantin'in farklı kentlerinde binlerce kadın, ülkede infiale neden olan 16 yaşındaki bir kız çocuğunun tecavüz edilip öldürülmesi olayını protesto etti.

Lucia Perez bu ayın başında Mar del Plata kentinde öldürülmüştü.

Perez'i hastaneye bırakan iki erkek, onun aşırı dozda uyuşturucu kullandığını söylemişti.

Ancak doktorlar Perez'in cinsel şiddete maruz kaldığını tespit etti.

Olayla ilgili üç kişi tutuklandı.

Kadına yönelik şiddeti protesto eden kadınlar gösterilerde siyah renk giyindi.

Yürüyüşler 'Daha fazla machista şiddeti istemiyoruz' sloganıyla düzenlendi.

'Machismo' kelimesi İspanyolca'da 'erkek şovenizmini' tanımlamak için kullanılıyor.

Yürüyüşler eş zamanlı olarak Meksika, Guatemala gibi farkl Latin Amerika ülkelerinde de düzenlendi.

Savcılar, Perez'e önce esrar ve kokain içirildiğini daha sonra da tecavüz edildiğini söylüyor.

Perez'in anüsüne zorla yabancı bir cismin sokulduğunu söyleyen savcılar, bunun şiddetli bir acıya neden olduğunu ve acı sonucu Perez'in kalbinin durduğunu belirtiyor.

Perez hastaneye kaldırılmasından kısa süre sonra yaşamını yitirmişti.

Savcılar, erkeklerin, olayın aşırı dozda uyuşturucudan yaşandığı izlenimi vermek için öldükten sonra Perez'in bedenini yıkadıklarını ve onu yeniden giydirdiklerini belirtti.

Başsavcı Maria Isabel Sanchez, 'meslek yaşamı boyunca binlerce olay gördüğünü ancak böylesine iğrenç bir olaya hiç şahit olmadığını' söyledi.

Arjantin'de her 36 saatte bir kadın aile içi şiddet nedeniyle öldürülüyor.

Arjantin, birçok Latin Amerika ülkesi gibi son yıllarda kadına karşı şiddet uygulayan erkeklere daha fazla cezayı öngören yasal düzenlemelere gitti.

Ancak uzmanlar bu yeni yasaların uygulanmasında sorunlarla karşılaşıldığını söylüyor.