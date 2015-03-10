Arjantin'de helikopter kazası



Arjantinli yetkililer tarafından verilen bilgiye göre, ülkenin kuzeyinde, And

Dağları

yakınlarındaki La Rioja bölgesinde iki helikopter çarpıştı. Kazada, pilotlar ve 8 yolcu

hayatını kaybetti.

Ölenler arasında yüzücü Camille Muffat, boksör Alexis

Vastine ve yelkenci Florence

Arthaud da bulunuyor.

Camille Muffat, 2012 Londra Olimpiyatları'nda altın, gümüş ve bronz

olmak üzere 3

madalya kazanmıştı.

Alexis Vastine, Akdeniz Oyunları'ndan Dünya Askeri Oyunları'na 6 altın madalya

kazanmış, 2008 Pekin Olimpiyat Oyunları'ndan bronz madalyayla dönmüştü.

Florence Arthaud, aralarında en zorlu yelken yarışları arasında gösterilen Route du

Rhum'un da bulunduğu birçok uluslararası yarışı kazanmıştı.

Eski milli futbolcu Sylvain Wiltord'un mesajı

Elendiği için helikopter yolcuları arasında bulunmayan ve Fransa'ya dönen eski

Fransız milli futbolcu Sylvain Wiltord, kazayla ilgili Twitter hesabı üzerinden yaptığı

açıklamada, "Dostlarımın yasını tutuyorum. Sarsıldım ve dehşet içindeyim.

Üzüntümü ifade edecek kelime bulamıyorum" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande kaza nedeniyle yayınladığı

baş sağlığı

mesajında ölenlerin yakınlarına destek sözü verdi.