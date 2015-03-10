Arjantin'de helikopter kazası

Arjantinli yetkililer tarafından verilen bilgiye göre, ülkenin kuzeyinde, And
Dağları
yakınlarındaki La Rioja bölgesinde iki helikopter çarpıştı. Kazada, pilotlar ve 8 yolcu
hayatını kaybetti.
Ölenler arasında yüzücü Camille Muffat, boksör Alexis
Vastine ve yelkenci Florence
Arthaud da bulunuyor.
Camille Muffat, 2012 Londra Olimpiyatları'nda altın, gümüş ve bronz
olmak üzere 3
madalya kazanmıştı.
Alexis Vastine, Akdeniz Oyunları'ndan Dünya Askeri Oyunları'na 6 altın madalya
kazanmış, 2008 Pekin Olimpiyat Oyunları'ndan bronz madalyayla dönmüştü.
Florence Arthaud, aralarında en zorlu yelken yarışları arasında gösterilen Route du
Rhum'un da bulunduğu birçok uluslararası yarışı kazanmıştı.
Eski milli futbolcu Sylvain Wiltord'un mesajı
Elendiği için helikopter yolcuları arasında bulunmayan ve Fransa'ya dönen eski
Fransız milli futbolcu Sylvain Wiltord, kazayla ilgili Twitter hesabı üzerinden yaptığı
açıklamada, "Dostlarımın yasını tutuyorum. Sarsıldım ve dehşet içindeyim.
Üzüntümü ifade edecek kelime bulamıyorum" dedi.
Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande kaza nedeniyle yayınladığı
baş sağlığı
mesajında ölenlerin yakınlarına destek sözü verdi.