Arjantin'de 2. Uluslararası Unasur Sinema Festivali başlıyor

Erol Anar



Bu yıl Arjantin’in ortabatı bölgesi olan “Andların Yıldızı” San Juan’da yapılacak olan Uluslararası Unasur Sinema Festivali’ne daha şimdiden ilgi gösteriliyor.

Güney Amerika sineması denildiğinde, Brezilya ile birlikte akla gelen ilk isimlerden birisi olan Arjantin sineması, son yıllarda uluslararası alanda başarı kazanan filmlere de imza atıyor.

Festival’e 148 film katılacak

San Juan hükümeti yetkilileri, 13-20 Eylül 2013 tarihleri arasında yapılacak festivale 148 filmin katılacağını açıkladılar.

Festivale Unasur üyesi ülkeler katılacaklar. Unasur’a (Unión de Naciones Suramericanas= Güney Amerikalı Uluslar Birliği) Arjantin, Brezilya, Uruguay, Paraguay, Bolivya, Kolombiya, Ekvator, Peru, Şili, Guyana, Surinam ve Venezuela üyeler.

Festival’de ayrıca, Arjantin ile Küba arasında diplomatik ilişkilerin yeniden kuruluşunun 40. yıldönümü de kutlanacak.

Festival Komitesi’nden yapılan açıklamada, Unasur Cine'nin, Güney Amerika ulusları arasında önemli bir buluşma ve sanatsal paylaşım noktası olduğuna dikkat çekildi. Festival’in yalnızca film üretimi ve gösteriminden ibaret olmadığı, ayrıca binlerce kişiye iş alanı da yarattığının altı çizildi.

Güney Amerikalı birçok yönetmen Festival’e katılacak

Festival’in uzun metrajlı filmler bölümüne, Lucía Puenzo (Arjantin), John Petrizzelli (Venezuela), Omar Forero (Peru), Ana Guevara ve Leticia Jorge (Uruguay),Che Sandova (Şili), Selton Mello (Brezilya) ve daha başka yönetmenler de filmleriyle katılacaklar.

Festivalde yarışacak bazı fimlerin isimleri ise şöyle: Palyaço (El Payaço) Selton Mello, Bugün (Hoy) Tata Amaral, Anina Alfredo Soderguit, Hayır (No) Pablo Larraín, 7 Kutu (7 Cajas) Carlos Maneglia, Bir Süre İçin (Por un Tiempo) Gustavo Garzón...

Ayrıca dokümanter ve kısa metrajlı filmler kategorisinde de birçok yönetmen yapıtlarıyla yarışacak.

2012'de yapılan ilk festivalde farklı kategorilerde 100 film gösterilmiş, bunun yanısıra konferanslar, sergiler ve seminerler de yapılmıştı. Ayrıca uluslararası jüri tarafından 30 ödül dağıtılmıştı.