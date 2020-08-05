Arjantin, tarihinin dokuzuncu moratoryumundan sonra bir kez daha IMF kapısında

Arjantin, 65 milyar dolarlık tahvil geri ödemesinde temerrüde düştükten sonra yeni bir kurtarma paketi için IMF’ye başvuracağını açıkladı.

Arjantin, 65 milyar dolarlık borcun yeniden yapılandırılması için BlackRock, AllianceBernstein, Monarch Alternative Capital LP, BlueBay Asset Management gibi ttahvil sahipleriyle görüşmelerini sürdürüyor. Son temerrüt, Arjantin’in tarihi boyuna açıkladığı dokuzuncu moratoryum (Borçların ödenemediğinin resmen ilanı) oldu.

Arjantin’de geçen sohbaharda başkanlığa seçilen Fernandez’den önceki dönemde IMF’le 56 milyar dolarlık bir kurtarma anlaşması daha yapılmıştı.