T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Arjantin, tarihinin dokuzuncu moratoryumundan sonra bir kez daha IMF kapısında

05 Ağustos 2020 10:47

Arjantin, 65 milyar dolarlık tahvil geri ödemesinde temerrüde düştükten sonra yeni bir kurtarma paketi için IMF’ye başvuracağını açıkladı.

Arjantin, 65 milyar dolarlık borcun yeniden yapılandırılması için BlackRock, AllianceBernstein, Monarch Alternative Capital LP, BlueBay Asset Management gibi ttahvil sahipleriyle görüşmelerini sürdürüyor. Son temerrüt, Arjantin’in tarihi boyuna açıkladığı dokuzuncu moratoryum (Borçların ödenemediğinin resmen ilanı) oldu.

Arjantin’de geçen sohbaharda başkanlığa seçilen Fernandez’den önceki dönemde IMF’le 56 milyar dolarlık bir kurtarma anlaşması daha yapılmıştı.

ETİKETLER

arjantinIMFtahvilborçgeri ödememoratoryum
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24