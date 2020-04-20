Arjantin servet vergisine hazırlanıyor: Hedef 2 milyon doların üzerinde serveti olanlar

Arjantin, Koronavirüs’ün ekonomik etkilerine karşı gerekli kaynağı bulabilmek için servet vergisi getirmeye hazırlanıyor. Arjantin Ekonomi Bakanı Martin Guzman, verginin servetleri 2 milyon doların üzerindeki 11 bin kişiyi etkileyeceğini açıkladı. Arjantin’in yeni bir kemer sıkma programı uygulayabilecek durumda olmadığını belirten Martin Guzman, IMF’ye olan borçlarını 2023’e kadar ödeme imkanlarının olmadığını da ifade etti.

Moratoryum planı açıklamıştı

Bu hafta içinde IMF’ye 500 milyon dolarlık ödeme yapması gereken ülke, geçtiğimiz hafta borçlarının yeniden yapılandırılmasını öngören bir plan açıklamıştı. Plan tüm borçlarda 3 yıllık erteleme (moratoryum) ve ana parada yüzde 5, faiz ödemelerinde de yüzde 62’lik indirim öngörüyor.

Kaynakları sınırlı ülkelerin Koronavirüs salgını varken borçlarını ödemeye devam etmesinin anlamsız olduğunu savunan Guzman, IMF’nin Arjantin’in borçlarının yeniden yapılandırılması gereğini anlayışla karşılayacağına inandığını belirtti.

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez de servet bölüşümünde yeniden düzenlemeye ihtiyaç olduğunu belirtti.

Arjantin’de bugüne kadar 2 bin 839 yeni tip Koronavirüs vakası görüldü, 132 kişi hayatını kaybetti.