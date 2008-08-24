Arjantin rövanşı aldı: 87-75

29. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda grup maçlarında Litvanya'ya mağlup olmaktan kurtulamayan Arjantin, bronz madalya maçında güçlü rakibini 87-75 yenerek rövanşı aldı.



ABD maçında da sakatlığı nedeniyle Manu Ginobili'den fadalanamayan Arjantin, karşılaşmaya iyi başlayan taraf oldu. Litvanya karşısında da hücumda çok etkili olan Luis Scola, ilk çeyrekte kaydettiği 8 sayıyla Arjantin'in ilk çeyreği 24-21 önde bitirmesini sağladı.



İkinci çeyrek karşılıklı basketlerle başlarken, ilk 6 dakikalık bölüm 29-27 Arjantin'in üstünlüğüyle geçildi. Quinteros'un üst üste kaydettiği üç sayılık basketlerle maça ağırlığını koyan Güney Amerika temsilcisi, skoru 35-27'e getirerek farkı 8 sayıya çıkardı. Dış atışlardaki yüksek yüzdesini koruyan Arjantin, soyunma odasına da 46-34 üstün tamamladı.



İkinci yarının ilk dakikalarında iki takımda hücumlardan boş dönerken, Arjantin tecrübeli isimleri Scola ve Nocioni'nin basketleriyle ilk 3 dakika içinde farkı 17 sayıya kadar çıkardı. Hücumda basit top kayıpları yapan Litvanya, Güney Amerika temsilcisinin hızlı hücumlardan kolay sayı bulmasını engelleyemedi ve 24 sayı geriye düştü.



Son çeyreğe 20 sayı avantajla başlayan Arjantin, rakibini tam saha baskısı karşısında topu rakip sahaya geçirmekte zorlandı. Pota altından bulduğu sayılarla maça yeniden ortak olan Litvanya, bitime 7.5 dakika kala skoru 71-59'a getirerek farkı 12 sayıya indirdi. Kalan bölümde farkı 10 sayının altına çekmeyi başaramayan Avrupa temsilcisi, sahadan 87-75 mağlup ayrıldı.



Arjantin'de Carlos Delfino 20 sayıyla takımının skor yükünü üstlenirken, ABD maçının en etkili ismi Luis Scola 16, Andres Nocioni 14, Quinteros ve Guiterrez de 11'er sayıyla katkı yaptı.



Arjantin'in potasına 15 sayı bırakan Siskaukas Litvanya'nın en skorer ismi olurken, Kaukenas 14, Jasikevicius 9 sayıyla oynadı.

