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BBC Türkçe

Arjantin polisi 'uyuşturucu kaçakçısı' güvercini vurdu

Arjantin'de polisin bir hapishaneye uyuşturucu taşıyan güvercini vurduğu açıklandı.

29 Nisan 2018 20:30

Arjantin'de polis bir hapishaneye uyuşturucu taşıyan güvercini vurdu.

Güvercinin Santa Rosa şehrindeki hapishanenin üzerinde alçak uçuş yaparken tespit edildiği belirtildi.

Yetkililer güvercinin sakinleştirici, esrar ve taşınabilir bellek (USB) yüklü olduğunu aktardı.

Arjantin'in Clarin gazetesine göre bu kaçakçılık yöntemi uzun zamandır yetkililerin radarındaydı.

2013 yılında Arjantin'de hapishanelerin güvercinleri uyuşturucu kaçakçısı olarak kullandığı ve güvercinlerin günde 10-15 adet yolculuk gerçekleştirdiği vurgulanmıştı.

2013'teki soruşturmanın ardından 3 kişi tutuklanmış ve 15 güvercine el konmuştu.

tarafından yakalanmıştı.
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