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Sağlık

Arjantin Meksika’dan uçuş yasağını kaldırıyor

Arjantin, domuz gribi yüzünden 2 hafta önce askıya aldığı Meksika'dan uçak seferlerini yeniden başlatıyor.

15 Mayıs 2009 03:00

Arjantin, domuz gribi yüzünden 2 hafta önce askıya aldığı Meksika'dan uçak seferlerini yeniden başlatıyor.

Hükümet sözcüsü Sergio Massa, virüsün korkulduğu kadar ölümcül olmadığını, bunun üzerine seferlerin bu sabah yeniden başlayacağını belirtti.

Ancak havaalanı yetkililerinin Kuzey Amerika'dan gelen yolcuları izlemeye devam edeceği kaydedildi.

Arjantin'in Meksika'dan seferleri durdurması iki ülke arasındaki ilişkilere de zarar vermişti. Arjantin'de kesinleşen 1 domuz gribi vakası var.

Bu arada Ekvador'un da benzer bir yasağı dün kaldırdığı belirtildi. Peru ise uyguladığı kısıtlamaları önceki gün kaldırmıştı.

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