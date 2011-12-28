Arjantin lideri Kirchner'e kanser teşhisi

T24 - Venezuella Devlet Başkanı Hugo Chavez ve Brezilya Eski Başkanı Lula da Silva'dan sonra Arjantin Devlet Başkanı Cristina Fernandez de Kirchner'in de kansere yakalandığı açıklandı.



Hükümet sözcüsü Alfredo Scoccimarro'nun duyurduğu kanser haberi, Arjantin'de şok etkisi yarattı. İki hafta önce, ikinci kez başkanlık yemini eden Kirchner'den gelen kanser haberi, ülkeyi derin üzüntüye boğdu.



Scoccimarro, Kirchner'in tiroitlerinde kanserli bir nodülün tespit edildiğini ancak hastalığın diğer organlara sıçramadığını açıkladı. Doktorlar, Kirchner'in yakalandığı tiroit kanserinin agresif olmadığını, iyileşme oranının yüzde 98 olduğunu söylüyor.



58 yaşındaki Kirchner, 4 Ocak günü Austral Hastanesi'nde ameliyat olacak. 24 Ocak'ta yeniden görevine dönecek olan Kirchner'e başkan yardımcısı Amadou Boudou vekalet edecek. Daha önce ekonomi bakanlığı yapan Boudou, 10 Aralık günü, ikinci Kirchner hükümetinde başkan yardımcılığı görevine başlamıştı.

Güney Amerikalı liderlerin kanserle sınavı



Son yıllarda ekonomik ve sosyal atılımlarıyla öne çıkan Güney Amerika ülkelerinin başkanları peş peşe kansere yakalandı. İlk olarak Paraguay lideri Fernando Lugo'ya 2010 yılında lenf kanseri teşhisi konuldu. Altı kez kemoterapiden geçen 60 yaşındaki Lugo'nun durumu iyiye gidiyor.



Bu yıl Haziran ayında da Venezüella Devlet Başkanı Hugo Chavez kanser olduğunu açıkladı. 57 yaşındaki lider Küba'da iki kez kemoterapi gördü ama ne tür bir kansere yakalandığını asla açıklamadı.



Brezilya'nın 66 yaşındaki eski Devlet Başkanı Lula da Silva'nın gırtlak kanserine yakalandığı haberi ise tüm ülkeyi derinden etkiledi. Tedaviye başlamadan canlı yayında eşine saçlarını kazıtan Lula'nın üç sezonluk kemoterapiden sonra hastalığının yüzde 75 oranında azaldığı açıklandı.



Brezilya'nın halihazırdaki Devlet Başkanı Dilma Roussef'e de 2009 yılında lenf kanseri teşhisi konuldu. Roussef bir yıllık tedavinin ardından sağlığını kavuştu.



