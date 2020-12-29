Arjantin, kürtajı yasallaştıran ilk büyük Latin Amerika ülkesi olmaya çok yakın

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Arjantin, tarihi bir oylamayla kürtajı yasallaştıran ilk büyük Latin Amerika ülkesi olmaya çok yakın.

72 kişilik Senato bugün, yasama sisteminin alt kanadı tarafından onaylanan yasa tasarısını görüşmek için bir araya gelecek.

Hem tercih hakkı destekçileri hem de kürtaj karşıtı gruplar akşamüstü saatlerinde başkent Buenos Aires'te kongre binasına yakın bir meydanda toplanıp, çarşamba sabah saatlerine kadar sürmesi beklenen oylamanın sonuçlarını takip edecek.

Arjantin medyasındaki mevcut projeksiyonlara göre yasa tasarısı çok küçük bir farkla kabul edilecek. Basına göre 33 senatör tasarıya destek vermeyi, 32'si de karşı çıkmayı olanlıyor. 5 tane de kararsız oy var.

Uluslararası Af Örgütü Arjantin ofisi yöneticisi Mariela Belski, tasarının yasalaşacağına inandıklarını söyledi.

Kürtajı yasallaştırma yasası son olarak 2018 Ağustos'ta Senato'ya gelmiş ve burada reddedilmişti. Birçok kişi Devlet Başkanı Mauricio Macri’ye "yeterince destek vermediği" gerekçesiyle tepki göstermişti.