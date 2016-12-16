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Spor

Arjantin Kupası'nda River Plate mutlu sona ulaştı

2016 Arjantin Kupası finalinde River Plate, iki kez geriye düştüğü mücadelede Rosario Central'ı 4-3 yenerek kupanın sahibi oldu

16 Aralık 2016 17:02

Cordoba kentindeki Mario Alberto Kempes Stadı'nda oynanan final maçında, River Plate ile Rosario Central takımları karşılaştı.

River Plate, Lucas Alario'nun 10. dakikada penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Rosario Central, 25. dakikada Damian Musto, 29. dakikada ise Marco Ruben ile skoru 2-1'e getirdi.

River Plate lehine hakemin bir kez daha penaltı noktasını göstermesinin ardından Alario, 39. dakikada skoru 2-2 yaptı ve ilk yarı bu şekilde sona erdi.

Karşılaşmanın 62. dakikasında Ruben bir kez daha sahneye çıkarak Rosario Central'i 3-2 öne geçirdi.

Ataklarını sıklaştıran River Plate, kalan dakikalarda Alario ve Ivan Alonso ile fileleri havalandırarak mücadeleden 4-3 galip ayrıldı.

 

River Plate Libertadores biletini aldı

 

River Plate'in forveti Alario, yaptığı "hat-trick" ile takımının kupayı kazanmasında başrolü oynadı.

Bu sonuçla Arjantin temsilcisi, gelecek yıl düzenlenecek Güney Amerika'nın prestijli futbol turnuvası Copa Libertadores ile Arjantin Süper Kupa mücadelesine katılma hakkı elde etti.

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River PlateRosario CentralAlario

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