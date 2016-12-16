Arjantin Kupası'nda River Plate mutlu sona ulaştı

Cordoba kentindeki Mario Alberto Kempes Stadı'nda oynanan final maçında, River Plate ile Rosario Central takımları karşılaştı.

River Plate, Lucas Alario'nun 10. dakikada penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Rosario Central, 25. dakikada Damian Musto, 29. dakikada ise Marco Ruben ile skoru 2-1'e getirdi.



River Plate lehine hakemin bir kez daha penaltı noktasını göstermesinin ardından Alario, 39. dakikada skoru 2-2 yaptı ve ilk yarı bu şekilde sona erdi.

Karşılaşmanın 62. dakikasında Ruben bir kez daha sahneye çıkarak Rosario Central'i 3-2 öne geçirdi.



Ataklarını sıklaştıran River Plate, kalan dakikalarda Alario ve Ivan Alonso ile fileleri havalandırarak mücadeleden 4-3 galip ayrıldı.

River Plate Libertadores biletini aldı

River Plate'in forveti Alario, yaptığı "hat-trick" ile takımının kupayı kazanmasında başrolü oynadı.

Bu sonuçla Arjantin temsilcisi, gelecek yıl düzenlenecek Güney Amerika'nın prestijli futbol turnuvası Copa Libertadores ile Arjantin Süper Kupa mücadelesine katılma hakkı elde etti.