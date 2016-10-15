Arjantin ile İngiltere arasında yine Falkland krizi

Arjantin hükümeti, İngiltere’nin Falkland Adalarında askeri tatbikat planları yapmasına tepki gösterdi. Hükümetten yapılan açıklamada, “Birleşik Krallık tarafından gayrimeşru bir şekilde işgal edilen Arjantin toprakları üzerinde bu tatbikatın gerçekleştirilmesini kabul etmedikleri” vurgulandı. Açıklamada, İngiltere’nin Buenos Aires’deki Büyükelçisi Mark Kent’in Arjantin Dışişleri Bakanlığı’na çağrılarak, nota verildiği belirtildi.

İngiliz hükümeti: Rutin bir tatbikat

İngiltere, 19-28 Ekim tarihleri arasında Falkland Adalarında askeri tatbikat yapılmasını planlıyor. Tatbikatta Rapier tipi füzelerin de kullanılması öngörüyor. İngiliz hükümeti bunu rutin bir tatbikat olarak nitelendiriyor.

Ancak Arjantin hükümeti, İngiltere’nin tatbikat planları ile Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer uluslararası kuruluşların soruna barışçıl ve nihai çözüm bulunması için iki ülke arasında müzakerelere yeniden başlanması yönündeki kararlarına karşı geldiğini ileri sürüyor.

Falkland Adaları’nın stratejik önemi

Arjantin'den yaklaşık 400 kilometre uzaklıktaki Falkland Adaları, 1833’den bu yana İngiltere’nin kontrolü altında bulunuyor. Yaklaşık 3 bin nüfuslu takımadada halkın çoğunluğunu İngilizler oluşturuyor.

1982 yılında Arjantin’deki askeri hükümeti, takımadayı işgal etmiş bunun üzerine İngiltere bölgeye savaş gemileri göndermişti. 14 Temmuz’da sona eren Falkland Savaşı’nda İngiltere takımadadaki egemenliğini yeniden kazanmıştı. Savaşta 255 İngiliz ve 649 Arjantin askeri yaşamını yitirmişti.

2013 yılında takımadada yapılan referandumda halkın çoğunluğu, Falkland Adalarının İngiltere’ye bağlı olmasından yana olduğunu ortaya koymuştu.

Buna rağmen, Arjantin hâlâ Falkland Adalarında hak iddia ediyor. Zira takımada stratejik açıdan önem taşıyor. Falkland Adalarına ait deniz sularında doğal gaz kaynakları bulunuyor. Bunun yanı sıra takımada İngiltere'nin Antarktik'e ulaşımını sağlıyor.

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AFP/DW, JD/BW