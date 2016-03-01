Arjantin ile alacaklı fonlar anlaştı



Arjantin hükümetinin devlet tahvilleri ile ilgili olarak Amerikan özel yatırım fonları ile sürüklendiği anlaşmazlığa çözüm bulunduğu bildiriliyor. Yetkili mahkeme tarafından atanan arabulucu Daniel Pollack 15 yıldır devam eden anlaşmazlığı uzlaşmayla çözme imkânı doğduğunu ve temel mutabakat belgesinin taraflarca imzalandığını söyledi.

Varılan uzlaşmaya göre Arjantin devleti 4,65 milyar dolar karşılığında dört Amerikan yatırım fonuyla arasındaki ihtilafı ortadan kaldırmış olacak. Bu meblağın Arjantin hazine bonolarına yatırım yapan Amerikan şirketlerinin talep ettiği tutarın dörtte üçüne tekabül ettiği açıklandı.

İhtilafın perde arkası

Arjantin'in 2001 yılında devlet iflası ilan etmesinden önce biriktirmiş olduğu borçlarıyla ilgili anlaşmazlık nedeniyle Amerikan fonları alacak davası açmıştı. Yatırım fonları uzlaşma sağlandığına dair haberlerle ilgili açıklama yapılmayacağını duyurdu.

Arjantin hükümeti ile alacaklı altı özel yatırım fonu arasındaki anlaşmazlıkta Buenos Aires yönetimi 6,5 milyar dolar tazminat ödemeyi kabul etmiş ve ‘tarihi uzlaşma' olarak adlandırılan mutabakat Arjantin'e borç yükünü azaltma imkanı yaratmıştı.

Özel alacaklılarla varılan anlaşmanın Arjantin parlamentosunda da onaylanması gerekiyor. Daha önce de İtalya ile de anlaşan Arjantin hükümeti toplam 20 milyar dolarlık dış borçların yarısını kapatmayı hedefliyor. Arjantin, aralarında Almanya ve Japonya'nın da bulunduğu diğer alacaklılarına da yüzde 25'lik indirim karşılığında moratoryumu kaldırmayı önermişti.

'Finans teröristleri'

Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, serbest kredi piyasasına dönebilmek için dış borç anlaşmazlığına çözüm bulunmasını en önemli kısa vadeli hedefleri arasına almıştı. Macri taze dış krediyle ekonomiyi canlandırmayı ve altyapı yatırımlarını arttırmayı hedefliyor.

Macri'nin selefi Cristina Fernandez'in Amerikan yatırım fonlarına ödeme yapmayı ret etmesi üzerine bir Amerikan mahkemesi, yatırım fonlarına olan borç kapatılmadan diğer alacaklılara ödeme yapılmamasına hükmetmişti. Tahvil işlemleri Amerikan yasalarına göre yapıldığı için anlaşmazlığa bakma yetkisi Amerikan mahkemelerinde bulunuyor. Fernandez, Ajantin'in ödeme yapamaz duruma düşmesiyle değeri kalmayan tahvilleri piyasadan toplayıp milyarlarca dolarlık alacağa dönüştüren Amerikan yatırım fonlarını ‘finans terörizmi' ve ‘akbabalık' yapmakla suçlamıştı.

2005 ve 2010 yıllarındaki borç erteleme görüşmelerine katılmayarak Arjantin hazine bonolarını muhafaza eden Amerikan yatırım fonları sonunda kârlı çıktı. Alacaklı fonların yüzde 90'ı Arjantin'den eli boş dönmemek için borç ertelemelerinde alacaklarının yüzde 70'inin silinmesine razı olmuştu.