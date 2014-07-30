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Ekonomi
Deutsche Welle

Arjantin iflasın eşiğinde

Arjantin'in borcunun yeniden yapılandırılması için kreditörlerle yapılan görüşmeler sonuç getirmedi.

30 Temmuz 2014 23:24

Arjantin Ekonomi Bakanı Axel Kicillof'un New York'ta uluslararası kreditörlerle yaptığı görüşme 12 saati buldu. Ancak arabulucular eşliğinde yürütülen uzun pazarlıklardan sonuç çıkmadı. Arjantinli bakan Kicillof, görüşmelere devam edileceğini söyledi.

Arjantin'in bugün uluslararası yatırımcılara 540 milyon euro ödemesi gerekiyor. Ancak bir ABD mahkemesi Arjantin'in önce NML Capital ve Aurelius isimli yatırım iştiraklerine 1,3 milyar dolarlık borcunu ödemesi gerektiğine karar vermişti.

Arjantin hükümeti, NML Capital ve Aurelius'a olan borcunu kapatmadığı sürece diğer alacaklılara ödemede bulunamayacak. Arjantin sözkonusu yatırım iştiraklerine ödeme yapmaya yanaşmıyor. NML Capital ve Aurelius da uzlaşmaya dönük bir tavır sergilemiyor.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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