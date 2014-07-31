Arjantin iflas etti



Arjantinli yetkililerle alacaklı yatırım iştiraki temsilcileri arasında New York'ta sürdürülen son dakika pazarlıklarından da uzlaşma çıkmadı. Pazarlıklara arabulucu olarak katılan Daniel Pollack, "Maalesef taraflar uzlaşamadı. Arjantin böylece temerrüde düşmüş oldu" dedi. Borçlarını geri ödeyemeyecek duruma gelen ülkeler için "temerrüde düşme" kavramı kullanılıyor.

Gelişmeler üzerine kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's Arjantin'in kredi notunu "seçici temerrüt" seviyesine düşürdü. Diğer önde gelen kredi derecelendirme kuruluşları Fitch ve Moody's'in de aynı adımı izlemesi bekleniyor. Bu karar, Arjantin'in uluslararası finans piyasalarından kredi teminini zora sokacak.

'Borç yüz milyarlarca doları bulabilir'

New York'taki Arjantin heyetine başkanlık yapan Ekonomi Bakanı Axel Kicillof, görüşme sonucunu değerlendirdi. Kicillof, "Yatırım iştirakleri hükümetimizin teklifine yanaşmadı. Daha fazla para istediler ve ödemenin hemen yapılmasında ısrar ettiler. Kimse vatandaşlarımızın geleceğini tehlikeye sokacak bir teklifi kabul etmemizi beklemesin" dedi.

Alacaklı yatırım iştirakleri NML Capital ve Aurelius'a ödeme yapmaya yanaşmayan Arjantin hükümeti, bunun başka alacaklılar tarafından emsal alınacağına, ödemek zorunda kalacakları miktarın bu durumda yüz milyarlarca dolara ulaşabileceğine işaret ediyor.