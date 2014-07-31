Arjantin iflas bayrağını çekti

Vadesi gelen 1.3 milyar dolarlık tahvilin geri ödenmesini talep eden kreditörlerle yaptığı görüşmelerden sonuç alamayan Arjantin ekonomisi iflas etti.

Ülkenin ekonomi bakanı ile kreditörler arasındaki son görüşmelerden de sonuç çıkmadı.

Bu durum üzerine kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poors, Arjantin'in kredi notunu "tercihli temerrüd" olarak açıkladı.

Arjantin tahvillerine yatırım yapan kreditörler, vadesi gelen 1.3 milyar dolarlık tahvilin geri ödemesini talep ediyordu.

Arjantin ise borcun yeniden yapılandırılmasını ve faiz geri ödemelerinde kesinti yapılmasını istedi.

İki gündür New York'ta taraflar arasında yapılan görüşmelerde uzlaşma sağlanamadı.

32 yılda üçüncü kez

Böylelikle Arjantin 32 yıl içinde üçüncü kez iflasa düştü. Ülkesinin 30 Haziran vadeli faiz borçlarını ödediğini söyleyen Arjantin ekonomi bakanı ise teknik olarak iflas etmediklerini savundu.

Arjantin Devlet Başkanı Cristina Fernandez de Kirchner, "akbabalar" olarak tanımladığı kreditörleri ülkenin borç sorunundan faydalanıp kar peşinde koşmakla suçladı.