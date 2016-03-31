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Dünya
Deutsche Welle

Arjantin fon borçlarını ödeyebilecek

Arjantin parlamentosu yatırım fonlarına olan borcun ödenmesini engelleyen yasaları iptal etti. Amerikan yatırım fonlarına olan borç yüzde 75 oranında kapatılacak.

31 Mart 2016 20:23


Arjantin parlamentosu on yıllardır devam eden borç anlaşmazlığını sona erdirme yolunu açtı. Buenos Aires hükümetinin Amerikan yatırım fonlarıyla vardığı uzlaşma 12 saat süren tartışmaların ardından Senato'da kabul edildi. İki hafta önce mecliste onaylanmış olan uzlaşma 16'ya karşı 54 Senatörün oylarıyla kabul edildi.

Arjantin'in yeni devlet başkanı muhafazakâr Mauricio Macri yatırım fonlarına, talep edilen tutarın yüzde 75'ine tekabül eden 4,65 milyar doların ödenmesini kabul etmişti.

Parlamentoda alınan kararla Arjantin'in borçlarını ödemesini bloke eden iki yasa yürürlükten kaldırılmış oldu. Arjantin'in 14 Nisan'a kadar bu borcu kapatması gerekiyor. Parlamentonun her iki kanadının uzlaşmayı oylaması aynı zamanda azınlık hükümetine başkanlık eden Macri açısından siyasi zafer anlamına da geliyor.

Tartışmalara yol açan devlet tahvili borçları Arjantin'in 2001 yılında devlet iflası ilan etmesiyle ortaya çıkmıştı. Yatırım fonları Arjantin'in borç erteletme önerisini geri çevirmiş ve alacaklarının tamamının ödenmesi talebiyle mahkemeye başvurmuşlardı. Alacaklıların yüzde 93'ü ise Buenos Aires'in borç yönetimiyle ilgili teklifini kabul etmişti.

2014 yılında New York'taki yetkili mahkeme Arjantin'in diğer borçlarını kapatmadan önce yatırım fonlarına olan borçlarını ödemesine hükmetmişti. Bu karar döviz rezervi bulunmasına rağmen Arjantin'i ‘kısmi temerrüde' düşürmüştü ve Güney Amerika'nın en büyük ikinci ekonomisine sahip olan Arjantin uluslararası sermaye piyasasına borçlanma imkânını kaybetmişti.

Selefi Cristina Kirchner ‘akbaba fonları' olarak nitelediği Amerikan yatırım şirketlerine meydan okurken, Macri seçim kampanyası sırasında yatırım fonlarıyla görüşmelerin yeniden başlatılmasından yana olduğunu açıklamıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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