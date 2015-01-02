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Dünya

Arjantin Devlet Başkanı'ndan sıra dışı yeni yıl hediyesi

Arjantin Devlet Başkanı Cristina Fernandez yılbaşı dolayısıyla yayınladığı mesajında alışılmışın dışında bir yenilik getirdi

02 Ocak 2015 14:20

Arjantin Devlet Başkanı Cristina Fernandezde Kirchner, yayınladığı yeni yıl mesajında ülkenin havayolu şirketi olan Argentine Airlines'ın uçuş politikasında değişikliğe gidileceğini, buna göre yolcuların uçağa binerken yanlarına küçük olması şartıyla köpeklerini alabileceğini belirtti.

Resmi Facebook sayfasında küçük köpeğinin bulunduğu bir fotoğrafı paylaşan Arjantin lideri, köpeklerin sahiplerinde kopmaması gerektiğini düşündüğünü ve bu sebepten dolayı küçük olması kaydıyla yolcuların köpeklerini yanlarına alabileceğini söyledi.

Fernandez; 'Artık Argentine Airlines ile uçarken minik köpeklerinizi yanınıza alabilirsiniz. Ama dikkat edin, sadece küçük köpekler. 50 kiloluklar almayın! Yanlızca 2 kg olanları alabilirsiniz' dedi.

Fernandez'in bu paylaşımı okuyucular tarafından ilgiyle karşılandı. Paylaşım 42 bin beğeni aldı.

 

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